نجوى كرم في رسالة مؤثرة: السماء ملت من هذا الضجيج

“مهما صعبت الحياة سنستطيع المقاومة، لأن الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها”، بهذه الجملة عنونت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم الفيديو الذي نشرته على حسابها عبر موقع تويتر، حيث يظهر في الفيديو قوة الخالق من خلال رسالة صغيرة جاء فيها “رغم كل شيء، وفجأة ساد الهدوء، صمت كل شيء، ضجيج المناسبات، ضجيج الافراح والمشتريات، السفر، المقاهي والانشغالية، التباهي والمظاهر الخداعة، ضجيج الكبرياء والتعالي، وكأن السماء ملت من هذا الضجيج، وكان لا بد لفترة من الهدوء والصمت، فأتت رسالة صغيرة غير مرئية.. جعلت العالم يصمت، كل العالم.. الغني والفقير المثقف والجاهل الاجتماعي والمرفوض الرجل والمرأة جميعهم بلا تمييز…إنها رسالة تذكرنا بان نشكر وأن نهدأ، تذكرنا بأننا لا شيء مهما كبرنا أو وصلنا، تذكرنا بأننا ضعفاء رغم كل شيء”.

أحبت “كرم” من خلال هذه الرسالة المؤثرة ان تسلط الضوء على أن العالم بأجمعه انتباه الخوف من فيروس غير مرئي، ما يعتبر درساً للبشرية بأن يعيدوا حساباتهم وأن يتغلب منطق الخير على الشر.

نذكر أن نجوى كرم، كانت قد قامت بحملة توعوية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال حديثها مع الطبيب وليد خيرالله، الذي قام بتوجيه النصائح للمتابعين لأجل التصدي لهذا الفيروس القاتل.