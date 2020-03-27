قيمتها نحو 123 ألف دولار.. سرقة 5 بنادق استخدمت في أفلام جيمس بوند!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت صحيفة "التليجراف البريطانية"، إن 5 بنادق استخدمها ممثلو سلسلة أفلام جيمس بوند، سُرقت من منزل في شمال لندن.

وتمت سرقة الأسلحة التي تضمنت مسدسات Walther PP الأوتوماتيكية التي استخدمها الممثل البريطاني روجر مورفي في فيلم A View To A Kill وسلاح الليزر الذي استخدمه الممثل الأيرلندي بيرس بروسنان في Die Another Day.

ومن الأسلحة المسروقة الأخرى Revolver Smith وWesson 44 Magnum ومسدس من عيار Llama 22.

كان قد تم استدعاء الشرطة إلى المنزل الكائن في إنفيلد يوم الإثنين 23 مارس، للإبلاغ عن اقتحام مجموعة من الرجال الأوروبيين المنزل.

كان قد اعترض السكان اللصوص الذين سرقوا مجموعة الأسلحة التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (122523.00 دولارا) إلا أنهم استطاعوا الفرار من مكان الحادث.

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وناشدت الشرطة المواطنين للحصول على معلومات بعد سرقة خمس بنادق معطلة من عقار في شمال لندن، ويعتقد أن المشتبه بهم دخلوا من الجزء الخلفي من المبنى، ووصف شهود عيان المتسللين بأنهم ثلاثة من الذكور البيض لديهم لهجات من أوروبا الشرقية.

وقال المحقق بول ريدلي إن الأسلحة المسروقة مميزة للغاية ومخصصة لأفلام جيمس بوند، ومن المؤكد أنه سيتم التعرف عليها من قبل الجمهور أو أي شخص تعرض عليه للبيع.

وأضاف :"العديد من هذه القطع أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، فمثلا Wesson 44 Magnum هو الوحيد في العالم على الإطلاق التي يتم تصنيعه بأكمله من الكروم وله قبضة خشبية".

وأوضح أيضا أن بندقية Walther PPK كانت آخر مسدس استخدمه روجر مور في A View to a Kill، مشيرا إلى أن مالك هذه الأسلحة منزعج للغاية لاقتحام منزله وسرقتهم.

وطالب المواطنين الذين شاهدوا اللصوص أو الذين يعرفون مكان وجود الأسلحة النارية، أو ربما عُرض عليهم بيع هذه العناصر المسروقة، أن يقدموا معلومات إلى فريق التحقيق.

يأتي ذلك بعد تأجيل موعد إصدار فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die لمدة سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.