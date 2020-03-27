محمد التوم يعترف بفبركة حلقاته بالاتفاق مع ضيوفه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترف المذيع السعودي محمد التوم بأن جميع حلقاته التي قدمها خلال الفترة الماضية في برنامج "مع التوم" هي مفبركة بالاتفاق مع ضيوفه وغير صحيحة بنسبة 90%.

وظهر التوم عبر حسابه في سناب شات قائلا: "برنامجي الذي بدأ منذ 4 سنوات جميع حلقاته مفبركة"، وأضاف أن إحدى الحلقات التي ظهر فيها شخص يدّعي بأنه زوج إحدى ضيفاته لم يكن صحيحا، وأن زوجها في الأساس متوفى، وأشار التوم بأنه بصدد نشر حلقة وصفها بأنها ستكون "صدمة للجميع".

وبرر محمد كشفه للحقيقة بأنه تعرض لهجوم كبير بسبب كشفه للأسرار والدخول في خصوصيات الناس، موضحا بأنه ليس بهذه الطباع، وأن ظهوره لكشف الحقيقة كان بسبب تضايقه من الهجوم الذي تعرض له، مؤكدا بأنه يستحق ما جاءه ويستاهل.

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وكان الكثير من المتابعين قد كشفوا فبركة الحلقات واتهموا المذيع التوم بفبركة حلقات البرنامج، وذلك بعد الحلقة التي استضاف فيها هدى محمد الخريف.

وكان المذيع قد أدخل شخصا، فجأة إلى الاستوديو، موضحا للخريف أنه يحاول الصلح بينهما وهو ما رفضته هدى، مهددة بتقديم شكوى رسمية ضده لو كشف وجه هذا الشخص قبل أن تترك الأستوديو وتغادر.

ويعود سبب اتهام المشاهدين للتوم بفبركة الحلقات والاتفاق مع الضيوف مسبقا، إلى ردة فعله بعد الانتقادات التي واجهها بعد الحلقة، حيث قال: "هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى"، وهو الأمر الذي كشفه التوم مؤخرا، بأن جميع الحلقات مفبركة وأن الزوج الذي دخل هو شخص غير معروف ولا يعرف الضيفة من الأساس.

واشتهر محمد التوم، وهو أحد المذيعين المشاهير في المملكة العربية السعودية، من الانتقاد الذي تعرض له من فتاة وصفته بالمذيع الفاشل في مهرجان الجنادرية، وعلق على مقطع الفتاة المفاجئ، وقال من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي إنه لم يتوقع أن يتم انتشار المقطع من قبل الفتاة بصورة واسعة، وهو ما كان انطلاقا لشهرته.