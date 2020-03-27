رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن إصابته بفيروس كورونا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، وقال جونسون موجها حديثه إلى الشعب البريطاني: "ظهرت لدي أعراض خفيفة واختبرت وأظهرت النتائج أني مصاب بفيروس كورونا، أنا الآن أعزل نفسي، لكني سأستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو من أجل مواجهة هذا الفيروس القاتل".

وجاءت إصابة رئيس الوزراء البريطاني بعد تسجيل بلاده أكثر من 100 حالة وفاة في يوم واحد بسبب وباء كورونا، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 578.

وكان جونسون قد خرج قبل مدة في خطاب حزين إلى شعبه، مطالبا إياهم بتوديع أحبائهم وأهاليهم بسبب انتشار الفيروس والخطر الذي يشكله.

وبعد إعلان جونسون إصابته بكورونا، استذكر عدد كبير من رواد موقع تويتر العرب فيديو قديما له، وتحديدا في 17 من شهر مارس كان حينها قد سخر من الفيروس قائلا: "لقد كنت في المستشفى وقمت بمصافحة الجميع بما فيهم أشخاص يعانون من فايروس كورونا".

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وتأتي إصابة رئيس الوزراء بعد الكشف عن إصابة الأمير تشارلز، والد كل من الأميرين ويليام وهاري بالفيروس، مما شكل صدمة كبيرة في الشارع البريطاني، خاصة أن أعلى نسبة وفيات يومية تسجل في البلاد هناك.

وبعد انتشار الفيروس بين المسؤولين السياسيين ووصوله إلى العائلة الملكية البريطانية، أصبح القلق كبيرا خاصة على صحة الملكة إليزابيث، ويأتي الخوف من إصابتها كونها مسنة مما يشكل خطرا كبيرا عليها.

يشار إلى أن عدد المصابين في العالم وصل إلى ما يقارب النصف مليون إصابة، ويوم أمس سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى نسبة متفوقة على الصين، والتي بدأ انتشار المرض فيها وتحديدا من مدينة ووهان.

في المقابل، تحتل إيطاليا حاليا المركز الثالث في عدد الإصابات والأول في نسبة الوفيات، وسط خوف شديد من أن تتفوق على الصين، لا سيما أن الأخيرة أعلنت سيطرتها على المرض وقلت الحالات المسجلة يوميا، وفي مدينة ووهان أساس المرض لم تسجل في اليومين الماضيين أي حالة جديدة، وتم فك حظر التجول هناك بعد 3 أشهر من المعاناة وإعلان حالة الطوارئ.