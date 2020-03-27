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كارول سماحة تحقق نصف مليون مشاهدة بـ مش هعيش

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 حقق فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانةـ كارول سماحة، نجاحا كبيرا،بتجاوز نصف مليون مشاهدة بعد وقت قليل من طرحه عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".

تقول كلمت الأغنية :"مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة و فرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، والحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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