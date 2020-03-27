أدهم نابلسي يتخطى الـ 25 مليون مشاهدة بأغنية بتعرف شعور

حققت أغنية "بتعرف شعور" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا، وتخطت الـ25مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا". أغنية "بتعرف شعور" من كلمات الشاعر علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي. قد يهمك ايضاً: Advertisements رويدا عطية تطرح كليب «حدا تاني» على «يوتيوب» "أنا لوحدي" لرامي جمال يحقق أكثر من 18 مليون مشاهدة على" يوتيوب"

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