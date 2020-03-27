نجوم الفن ضيوف هنا الزاهد فى "هزر فزر" السبت

القاهرة – لايف ستايل
ينطلق غدًا السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهى "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين. تستضيف "هنا" على مدار الحلقات باقة من النجوم، الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين. ومن أبرز ضيوف البرنامج خلال الحلقات المقبلة: الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصري وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم ووفاء عامر. برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، بدءًا من السبت المقبل، 28 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.
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تفاصيل برنامج هنا الزاهد «هزر فزر»
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