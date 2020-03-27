حفل عمر خيرت يقترب من نصف مليون مشاهدة في ساعاتا

نجحت حفلة الموسيقار عمر خيرت في تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة خلال ١٢ ساعة فقط من بثها على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ليلة أمس ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك".

وتفاعل الجمهور مع حفل الموسيقار الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بين رواده الذين عبروا عن إعجابهم بالحفل وبالمبادرة التي تقيمها وزارة الثقافة .

وعلى الجانب الآخر حققت قناة وزارة الثقافة أكثر من ٧٠ ألف مشترك جديد، بخلاف أكثر من ربع مليون مشاهدة للقناة بعد ٤٨ ساعة من انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن مبادرة" الثقافة بين ايديك" انطلقت بهدف تسلية وتثقيف الجمهور خلال فترة وجودهم بالمنازل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا بعد فرض قرار الحظر وتوعية الجمهور بضرورة الوجود بالمنازل حفاظا على سلامتهم.

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