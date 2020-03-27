عود البطل تتخطى ٤٧ مليون مشاهدة بعد ٣ أسابيع من طرحها

يواصل مهرجان "عود البطل" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، تصدر قناة "يوتيوب" الأكثر استماعًا بعد إعادة طرحها من جديد بعد حذف يوتيوب النسخة الأولى، وحققت الأغنية ٤٧ مليون مشاهدة بعد ثلاثة أسابيع من طرحها.

وكان المهندس أحمد محمد السيد، مدير حسابات يوتيوب لأكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي، أن مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية خلال الأيام الماضية.

وأوضح أحمد محمد، في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه تم استعادة الفيديو ، عن طريق أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والشرق الأوسط، بعد ثبت كذب ادعاء المبلغين، بعدم ملكية حسن شاكوش للحن الأغنية التي وصل عدد مشاهداتها إلى حوالي 8 ملايين في غضون يومين من نشرها عبر يوتيوب.

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