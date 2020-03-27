القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة "حلا شيحة" صورة جديدة لها بصحبة الفنانة نسرين أمين على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة:"صدفة جميلة مع الجميله نسرين أمين بحبها وبحب إحساسها و تمثيلها ...بتمنالك التوفيق و النجاح يا نيسو". وتنشغل حلا شيحة حاليًا بتصوير مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني والذي يشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق قد يهمك أيضا: حلا شيحة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور حلا شيحة تنشر صورة من كواليس "مش أنا"

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة توجه رسالة لـ نسرين أمين عبر انستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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