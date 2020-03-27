صابر الرباعي في حفل أون لاين على يوتيوب الجمعة

يبث اليوم فى التاسعة مساء، على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب حفل للنجم التونسى صابر الرباعى.

ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من اعمال صابر الرباعي الشهيرة منها ببساطة ، يا عسل ، انا بحن ، شارع الغرام ، دلولة ، متخافش منى ، على نار ، عزة نفسى ، غلطان ، جرحى ما شفى ، اعز الحبايب ، ياللى جمالك ، امى ، ضاقت بك ، بنتخلق ، خلص تارك ، اتحدى العالم ، سيدى منصور ، برشا برشا .

واحتفالا باليوم العالمى للمسرح يقدم العرض المسرحي أهلا يا بكوات تاليف لينين الرملي واخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وتتناول علاقة المجتمعين المصري والعربي بالمستقبل من خلال شخصيتى برهان ومحمود زميلي الدراسة اللذين فرقت بينهما السنوات فعمل محمود مدرسا للتاريخ وحمل هموم المجتمع والناس في بلاده في حين حصل برهان على درجات دراسية عليا وأصبح من كبار العلماء .

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