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""الخليج 365"" من بيروت: دعت الفنانة كندة علوش متابعيها لمشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها عبر البث المباشر من خلال صفحتها على "إنستغرام". حيث نشرت تدوينة جاء فيها: "اليوم الساعة ٩ حاطلع لأول مرة لايڤ واحتفل بعيد ميلادي من البيت أونلاين وحيكون معي ضيوف نجوم ومؤثرين (حيطلعو لايڤ من بيتهم ) يعايدوني ويحكولنا شوية اشيا مهضومة ومفيدة. جهزوا حالكن وجهزولي الهدايا".

هذا وأرفقت المنشور بالوسوم المعتمدة في الحملات الداعمة لبقاء المواطنين في منازلهم #خليك_بالبيت #خليك_في_البيت #stayhome

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تضرب موعداً مع متابعيها للاحتفال "Online" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.