شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعيد فتح 200 دار عرض سينمائى بمدينة شنجهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع فارايتى أن السلطات الصينية ستقوم غدا السبت بفتح أكثر من 200 دار سينما فى شنجهاى بعد ما يقرب من شهرين من الإغلاق الإجبارى لوقف انتشار الفيروس التاجى كورونا.

وتعتبر شنجهاى بذلك أولى المدن الكبرى فى الصين التى تعيد فتح دور العرض بعد أن قامت عدد من المقاطعات بالسير على نفس النهج.

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وتسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا وغلق أبواب السينمات، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم، خاصة أن فى الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا.

وأوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وتسببت إصابة زوجة هانكس فى ارتباك بدار أوبرا سيدنى، خاصة أنها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن إصابتها.