شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى و"الأفيال" تعيد ميجان ميركل للفن بعد ترك القصر الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتى تفاصيل مشروع عودة ميجان ميركل للفن مع شركة ديزنى، وذلك بعد تركها القصر الملكى بصحبة زوجها الأمير هارى وابنهما.

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وأفاد الموقع أن ميجان ستقوم بعمل السرد الصوتى أو فيما يعرف بالتعليق الصوتى v.o للفيلم الوثائقى "الأفيال"، والذى يعرض على منصة ديزنى بلس فى أبريل المقبل.

وكانت المغنية العالمية مادونا، عرضت المساعدة على كل من الأمير هارى، وزوجته ميجان ميركل، وذلك من خلال عرض الشقة التى تمتلكها فى كندا للإيجار لهما، حيث تمتلك مادونا شقة فى واحد من أهم مناطق كندا على الاطلاق، وتحديدا فى "سنترال بارك" الغربية، بعد أن تنحى الثنائى عن مهامهما الملكية الشهر الماضى.

وذكر موقع vanityfair، أن المغنية ليست دائمًا موجودة بسبب نزاع قانونى استمر 3 سنوات مع جمعية البناء حول من يمكنه البقاء هناك عندما لم تكن مقيمة، واشترت منزلاً خارج لشبونة في عام 2017.