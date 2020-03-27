هذا ما يتمناه عمرو يوسف لكندة علوش في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاد زوجته الفنانة السورية كندة علوش، من خلال معايدتها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "يوسف"، صورة له برفقتها وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد حبي وصديقتي، أتمنى أن تتحق كل أحلامك، ولكن تأكدي بإنني سأكون دائمًا فيها".

وتحتفل اليوم الجمعة الموافق 27 مارس، الفنانة كندة علوش بعيد ميلادها، وقررت الاحتفال به، بطريقة مختلفة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من تفشي فيروس كرورنا بين المواطنين، وذلك من خلال "فيديو أونلاين".

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وقالت "كندة": "اليوم الساعة 9، هاطلع لأول مرة لايف، واحتفل بعيد ميلادي من البيت معكن أونلاين، وهيكون معي ضيوف نجوم ومؤثرين، يعايدوني، ويحكوا أشياء مهضومة كتير"، مختتمة حديثها: "جهزوا حالكم والهدايا".

وتعاقدت كندة علوش مؤخرًا على بطولة مسلسل "إلا أنا"، إخراج مريم أحمدي ويشاركها البطولة محمد شاهين ومحمد علاء.