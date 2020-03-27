بسبب البقاء في المنزل.. نشاط سيرين عبدالنور يزيد على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصبحت الفنانة سيرين عبدالنور واحدة من أنشط نجوم الفن تواجدًا على تطبيق "تيك توك"، بنشر مقاطع من حياتها بمنزلها، وأخرى لمشاهد من أعمال فنية تقوم بأداء تعبيرات وجه على أصوات أبطالها.

سيرين نشرت فيديو لطريقة العناية ببشرتها، وأخر لمشهد للفنانة دنيا سمير غانم والفنان حمدي الميرغني من مسلسل "نيللي وشريهان".

وفي فيديو ثالث شاركها عدد من أفراد أسرتها، مشهد من فيلم "عسكر في المعسكر"، وتحديدًا أغنية "يا أم المطاهر رشي الملح سبع مرات"، وفي آخر ظهرت وهي تعد لنفسها عصير بطريقة صحية.

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وكشفت في فيديو جديد عن خوفها من زيادة وزنها بسبب تناولها للطعام طوال الوقت، معلقة "رح أنفجر".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن، حرصوا على توجيه نصائح للجمهور بالبقاء في المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".