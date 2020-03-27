محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أصبحت الفنانة سيرين عبدالنور واحدة من أنشط نجوم الفن تواجدًا على تطبيق "تيك توك"، بنشر مقاطع من حياتها بمنزلها، وأخرى لمشاهد من أعمال فنية تقوم بأداء تعبيرات وجه على أصوات أبطالها.
@cyrineanour
##washchallenge ##washyourface ##cyrineabdelnour ##tiktok ##tiktoklover ##tiktoka ##quarantine ##behappy♬ Wash Your Face - Blake Rules & Netherfriends
سيرين نشرت فيديو لطريقة العناية ببشرتها، وأخر لمشهد للفنانة دنيا سمير غانم والفنان حمدي الميرغني من مسلسل "نيللي وشريهان".
@cyrineanour
##foryoupage ##cyrineabdelnour ##tiktokarab ##explorepage ##lebanese ##celebrity ##سيرين_عبدالنور♬ original sound - modhamed_helmyy
وفي فيديو ثالث شاركها عدد من أفراد أسرتها، مشهد من فيلم "عسكر في المعسكر"، وتحديدًا أغنية "يا أم المطاهر رشي الملح سبع مرات"، وفي آخر ظهرت وهي تعد لنفسها عصير بطريقة صحية.
@cyrineanour
اول ايام ##الكورونا لما كنا بعدنا منشوف بعض ##tiktokarab ##ticktok ##stayhome ##staysafe ##funnyvideos ##coronavirus ##corona ##cyrineabdelnour♬ suono originale - charbelrahme7
وكشفت في فيديو جديد عن خوفها من زيادة وزنها بسبب تناولها للطعام طوال الوقت، معلقة "رح أنفجر".
@cyrineanour
طيبين ???? ##foryoupage ##tiktokarab ##ticktok ##lebanese ##celebrity ##cyrineabdelnour ##explorepage ##vitamin ##quarantine ##staysafe ##stayhome ##سيرين_عبدالنور♬ original sound - cyrineanour
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن، حرصوا على توجيه نصائح للجمهور بالبقاء في المنزل قدر المستطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
@cyrineanour
رح انفجر !!! ##سيرين_عبدالنور ##foryoupage ##tiktokarab ##lebanese ##celebrity ##explorepage ##cyrineabdelnour ##ticktok ##funnyvideos ????##eating♬ original sound - lyrics
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب البقاء في المنزل.. نشاط سيرين عبدالنور يزيد على "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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