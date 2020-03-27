زوجة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاد ابنها "رابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفلت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، بعيد ميلاد ابنها الكبير "رابي"، من خلال نشر صورة له عبر حسابها بـ"انستجرام".

وعلقت "شيماء" على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت طيب، ماي مان".

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رابي عمرو سعد سبق أن شارك في أعمال مع والده منها "يونس ولد فضة" و"وضع أمني".

كما شارك مؤخرًا في فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، علاء مرسي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي.

وتزوج الفنان عمرو سعد من شيماء فوزي، عام 2008، وأثمر الزواج عن 3 أبناء أكبرهم "رابي".