"صورتها بالطفولة".. نسرين طافش: "إحنا ٨ اخوات.. وأنا أخر العنقود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن قبولها تحدي أمل عرفة وساندي، بالكشف عن صورتها في الصغر.

ونشرت نسرين، صورتها مع شقيقاتها في الطفولة عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت: "قبلت التحدي من النجمة أمل عرفة والنجمة ساندي، وهي صورتي أنا وصغيرة مع نور عيوني أخواتي رانيا وياسمين".

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وأضافت نسرين طافش: "اخواتي سبعة، وانا رقم تمانية.. آخر العنقود".

يُذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية، مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.