محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح تطبيق "تيك توك"، في جذب عدد كبير من الجمهور وكذلك الفنانين، لقضاء أوقاتهم في المنزل، التزامًا بالإجراءات الاحترازية، وعدم النزول إلى الشوارع للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن بين الفنانين الذين دشنوا حساب عليه، الفنانة درة.
درة تمتلك على حسابها 4 فيديوهات، الأول لأغنية "بكلمك مش بترد"، والثاني تكشف فيه عن لياقتها البدنية.
@dorraofficial ♬ بكلمك مش بترد- مبقتش تحبني - bassemdmd
في الفيديو الثالث تقلد الفنانة فيفي عبده، وهي تبعث برسالة لكل من لا يحبونها، قائلة "عايزة اقول لكل اللي بيكرهوني وميحبونيش وبيحقدوا عليا، هديك 5 أقلام على وشك عشان انت بتكرهني".
@dorraofficial
الفيديو الرابع والأخير، لمقطع فيديو من لقاء تليفزيوني، تعلن فيه الضيفة انسحابها من البرنامج، قائلة "انسحب لأنها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لائق، على الهواء ان شالله نكون في القمر وانا مالي، الغي رحلتي".
@dorraofficial ♬ original sound - dorraofficial
جدير بالذكر أن أخر أعمال درة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "بلا دليل"، والذي عُرض مؤخرًا على شاشات التليفزيون مع الفنان خالد سليم والفنان نيقولا معوض، كما شاركت في بطولة فيلم "يوم وليلة" مع الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي والفنانة حنان مطاوع.
@dorraofficial ♬ original sound - rararow
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض لياقتها وتقليد فيفي عبده.. كيف تقضي درة أوقاتها في المنزل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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