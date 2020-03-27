تراند اليوم : محامية قتيل فيلا "نانسي عجرم" تكشف عن مفاجأة مدوية

كشفت المحامية اللبنانية، رهاب بيطار، محامية الشاب السوري الذي قتل على يد زوج المطربة نانسي عجرم داخل منزلهما في جبل لبنان عن تطور مفاجئ يدين الطبيب فادي الهاشم بالقتل العمد.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "ردًا على مايدور فإن اهم مافي التقرير السوري (حول وفاة الشاب محمد الموسى) هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد".

وفي وقت سابق، كشفت بيطار، نتائج تقارير الطب الشرعي السوري.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "وفاة محمد الموسى، جاءت ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية، حسبما أكد الطب الشرعي في تقريره".

وكانت عائلة الموسى نحت المحامية اللبنانية عن الترافع في القضية، قبل أن تعود مجددًا لتمثيلها.

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وأشعلت بيطار، الجدل بعد حديثها عن هروب الهاشم خارج لبنان مع قرار حظر سفره.

وردت نانسي عجرم على هذه الأنباء ناشرة دليل براءته من تهمة الهروب بطريقة غير مباشرة.

إذ تشرت حيث نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة عائلية تجمعها مع شقيقها ووالدتها وهم جميعاً يحتفلون بعيد ميلاد أمها، وظهر فادي الهاشم بوضوح في اللقطة العائلية.

يذكر أنه كان من المنتظر أن تعقد جلسة التحقيق مع الهاشم يوم 10 مارس، إلا أنه تم التأجيل نظرًا للأوضاع الصحية التي تشهدها لبنان من ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.