تراند اليوم : "ابنة وزيرة سابقة".. فيديو فاضح لفنانة شهيرة يهز دولة عربية

في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم بانتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أجبرت الجميع على التزام منازلهم، نشرت الفنانة التشكيلية المغربية الشهيرة "زينب بنيس"، ابنة البطلة الأولمبية ووزيرة الشباب والرياضة سابقا نوال المتوكل، مقطع فيديو فاضح من غرفة نومها، جسدت فيه حالتها في الحجر الصحي.
وظهرت الفنانة المغربية، بملابس داخلية فاضحة، واستعرضت جسدها الذي ظهرت عليه "وشوم" كثيرة، وقامت بعمل أفعال مخلة، داعية أصدقائها إلى تحدي من هذا النوع للتغلب على ملل الحجر الصحي المنزلي.
وأرفقت الفيديو بعبارة:"ما الذي لن نفعله خلال هذا الحجر الصحي، نغير أفكارنا قليلا مع القليل من الفكاهة!".
وتفاعل عدد كبير من متابعين الفنانة التشكيلية المثيرة للجدل، معها، وهز الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، كون الفنانة ابنة وزيرة سابقة، داعين إياها لاحترام عادات وتقاليد الشعب المغربي، والتوقف عن إثارة الجدل بالخروج عن المألوف.
View this post on InstagramCLICK ON IGTV FOR FULL SCREEN- Qu’est ce que l’on ferait pas lors de ce confinement !! On se change un peu les idées avec un peu d’humour ! @jihanelahlouuu m’a nominé, j’ai tenu parole ! A mon tour je nomine @ritanassiri @bemynothing @baddunes @elarabox @saocurious @yasmean @juslinis @aida.benchemsi @safia.tazi @larbito @just_monasam @soukaina.co @yasminezemmama #boredinthehouse #boredinthehousechallenge #confinement #quarantine #quarantinelife #stayhome #challenge #boredom #stayathome #junkfood #instagram #dogsoninstagram #tattooedgirlsA post shared by Zineb Bennis (@ziwipeasy) on Mar 26, 2020 at 4:58am PDT