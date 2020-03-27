تراند اليوم : تعليق مفاجئ من "أصالة" على صورة زواجها من طارق العريان..ماذا قالت؟



فاجأت الفنانة السورية أصالة نصرى، الجميع بالتعليق على صورتها رفقة زوجها المخرج طارق العريان، قبل انفصالهما، والتي نشرها المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، ليحيي بها ذكرى زواجهما.

ونشر"جبران" عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة أصالة وطليقها "العريان"، وعلّق عليها بالقول:"على مدى 14 عاماً، كنت دائماً أتصل بأصالة لأهنئها وأتمنى لها السعادة الدائمة التي تتمناها، لكن اليوم الحب إنكسر وهذه الصورة لم تعد واحدة، ولم يعد هذا اليوم للإحتفال".

وأضاف:"أنشر هذه الصورة بعد أن حاولت الإتصال بها لكنها لم تجيب، فقط لأقول لها أننا نحبك، أنا وكثير من الناس، سنكون دائماً إلى جانبك ونتخطى كل شيء معاً".

فيما فاجأته "أصالة" بالرد عليه قائلة:"حبيبي وأخي الكريم، أنا منيحة وحامدة ربي على كل اللي بيقدره ويختاره، وعندي ثقة بأن أقداري دائماً تنصفني مهما قسيت، الله يكون معنا ويحمينا".