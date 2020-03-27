تراند اليوم : فنان مصري شهير يتوقع وفاته بـ"كورونا": مرشح بقوة

عبر الفنان المصري الشهير نبيل الحلفاوي، عن استيائه إزاء الأخبار التي تتحدث عن فرص وفاة كبار السن بفيروس كورونا أكثر من غيرهم.
وقال الحلفاوي، في تويتة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": كل شوية يجيبوا في سيرتنا .. محسوبكم كبار سن وامراض مزمنة .. ومن المرشحين بقوة للنهايات".
وعن قرار حظر التجول الذي اقرته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا،غرد الحلفاوي عبر تويتر قائلا "البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز مستثناة من الحظر ومواعيده فلا مبرر إطلاقا للتزاحم والتخزين وخلق أزمة حتى سيارات نقل السلع الغذائية مستثناة من مواعيد الحظر، عادة لا أطلب رتويت.. لكن أرجو تكثيف الرتويت أو كتابة أخرى بنفس المعنى، اشتر احتياجاتك كما في الأوقات العادية".