زوج ليندا لوساردي يطلب الدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - فيروس كورونا يجتاح البشر دون أن يفرق بينهم كما يفعل البعض،الإصابات متساوية بين العامة والخاصة والمشاهير،وبعد إصابة الأمير تشارلز والأمير ألبير أمير موناكو ،أصيبت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ليندا لوساردي به،فهل هي إصابة مبكرة أم متأخرة؟

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فبعد أن نقلت الممثلة والاعلامية وعارضة الأزياء السابقة البريطانية ليندا لوساردي البالغة من العمر "61 عاماً" إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، وتصريحها عن إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19" ، صرح زوجها سام كين البالغ من العمر "51 عاماً" ،أن الحالة الصحية لزوجته "متأخرة وعلى حافة الموت ولا تزال بعيدة عن الشفاء".



وفي كلماته قال سام كين المصاب أيضاً بالفيروس : "لا يوجد تغيير حقيقي في حالة ليندا اليوم، أنا خائف، الحالة مثلما كانت منذ الليلة الماضية، أرسلوا أفكاركم، حبكم، صلواتكم لها.. إنها بحاجة إلى المساعدة الآن، إنها تقاتل وستفوز، شكرا لكم على رسائلكم الرائعة والطيبة.. الكثير من الحب، سام ".



وليندا ما زالت موضوعة على جهاز الأوكسجين وبحاجة إلى مستويات منه وتستعين بالمحاليل، لكنها تأكل وتشرب بانتظام .

وتوجه سام كين برجاء إلى البريطانيين ،وطلب منهم أخذ فيروس كورونا بجدية،والحذر منه،والإستجابة للتوجيهات الصحية الرسمية بالوقاية طبياً منه عبر استخدام المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات ومعقمات،والإلتزام الكامل بالحجر الصحي المنزلي،والتباعد الاجتماعي،وإلغاء التواصل المباشر.