فيديو: زوجة بوغا تفشل في تحدي المناديل..وابنهما الضحية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لزوجة نجم مانشستر يونايتد بول بوغا، وهي تحاول المشاركة في تحدي "المناديل الورقية" الذي نفذه العديد من نجوم الساحرة المستديرة.
واللافت في الفيديو، أن محاولة عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي لم تتكلل بالنجاح أبدأ، بل كانت النتيجة أن طفلها، الذي كان يقف خلفها، كان الضحية .
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حيث أنها في اللمسة الثانية أصابت الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، فسارعت إليه على الفور للاطمئنان على سلامته، وسط ضحكات زوجها على فشلها في التحدي.
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