فيديو: أحفاد الملكة اليزبيث يصفقون للطاقم الطبي في أزمة كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - وصلت موجة التصفيق، التي عمت العالم والمملكة المتحدة البريطانية من بينهم، والتي تقام يومياً في تمام الساعة الثامنة مساءً تقديراً وتحية للعناصر الطبية و لكل من يشارك في نظام الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، إلى القصر الملكي البريطاني.

حيث نشر حساب القصر الملكي كينغستون فيديو يظهر أولاد دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وكايت ميدلتون و​الأمير جورج​ والأميرة شارلوت والأمير لويس مصطفين في قصر كنسينغتون وهم يصفقون.



وقد بدأت موجة التصفيق ضمن المبادرة التي أطلقتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا NHS تحت شعار "صفقوا لمن يهتم بنا" "Clap For Our Carers".

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