وفاة الممثل مارك بلوم بفيروس كورونا... هوليوود تفقد نجماً جديداً!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 04:41 مساءً - توفى الممثل المسرحي والسينمائي الأمريكي، مارك بلوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



بلوم الذي فارق الحياة عن عمر ناهر 69 عاماً، ولد في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وشارك في أكثر من 80 عملاً، بين مسلسلات وأفلام، فضلاً عن أعماله المسرحية.



أول فيلم شارك فيه بلوم كان "Lovesick" عام 1983، وآخر عمل شارك فيه كان مسلسل "Billions" الذي عرض العام الحالي، وكان قد انتهى من تصوير فيلم "The Pleasure of Your Presence" ولكنه لم يعرض بعد.



يشار الى أن العديد من صناع السينما العالميين أصيبوا بفيروس كورونا، منهم الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، والممثل البريطاني إدريس إلبا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفجو، والمغني جاكسون براون.

تابعي المزيد: رئيس الوزراء البريطاني صاحب جملة "استعدوا لفقد أحبائكم" مصاب بفيروس كورونا