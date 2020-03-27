وسام حنا: "اعرف قيمتك وخفف جبروت"

ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل اللبناني ​وسام حنا​ الى ان انقراض الجنس البشري يعيد الحياة للطبيعة، بينما تختفي الحياة في حال انقراض كائنات اخرى، داعيا الإنسان ان يخفف من الجبروت.

وكتب وسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "من وحي الحجر المنزلي : هل تعلم انه بانقراض النحل يموت البشر هل تعلم انه بانقراض الديدان يمكن ان تختفي الحياة على هذه الارض ولكن هل تعلم انه بانقراض الجنس البشري تستعيد الطبيعة حياتها وتزدهر فما بقى حدا يخبرك انو انت محور الكون و اعظم و اهم الكائنات . اعرف قيمتك و خفف جبروت".

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