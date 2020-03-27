بالصورة- عمرو يوسف يعايد زوجته كندة علوش في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري عمرو يوسف بعيد ميلاد زوجته الممثلة السورية كندة علوش ونشر صورة لهما عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليها قائلاً : عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي وصديقتي وملجأي، أتمنى أن تتحقق أحلاكمك. لكن تأكدي أنني دائما سأكون فيها".
من جهتها قررت كندة علوش أن تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها، قائلة: "اليوم الساعة ٩ حاطلع لأول مرة لايڤ واحتفل بعيد ميلادي من البيت أونلاين وحيكون معي ضيوف نجوم ومؤثرين (حيطلعو لايڤ من بيتهم ) يعايدوني ويحكولنا شوية اشيا مهضومة ومفيدة جهزوا حالكن وجهزولي الهدايا".
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