داليا مصطفى مشتاقة لصلاة الجمعة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طلبت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ من التلفزيون المصري بعرض صلاة الجمعة مسجلة، مشيرة الى انها تعودت ان تسمعها في منزلها.

ونشرت داليا فيديو لها على صفحتها الخاصة قالت فيه: "رجاء لماسبيروا او التلفزيون المصري .. الحمد لله الحكومة منعت التجمعات والصلاة في المساجد طبعا بسبب الظروف اللي احنا فيها .. بس احنا طول عمرنا بنشوف صلاة الجمعة المسجلة وبنسمعها كل أسبوع".

وأضافت: "ياريت صلاة الجمعة المسجلة تعرضوهالنا على التلفزيون دلوقتي .. اتعودنا طول حياتنا ان الرجالة بتروح المساجد واحنا بنسمعها في بيتنا ..ارجكوا نزلوها تاني مش هنحس بالاحساس ده تاني".

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