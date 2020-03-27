خاص الفن- جويل بدر تدخل منازل الفنانين في رمضان 2020

ميرنا وليد - بيروت - تستعدّ ​جويل بدر​ لتخوض تجربة تقديم البرامج في شهر رمضان المبارك المقبل لعام 2020 عبر شاشة الجديد مع المخرج نيضال بكاسيني.

وتقوم فكرة برنامج جويل بدر على زيارة الفنان في منزله لمعرفة كيف يمضي وقته في الحجر الصحي المنزلي وتعرّف على شخصيته وهواياته كما ستقوم جويل في مساعدة العيل المحتاجة وتوزيع عليهم المواد الغذائية.

الجدير ذكره أن جويل بدر حصلت على حكم قاضي الامور المستعجلة في بيروت بواسطة وكيلتها المحامية سمر عبد الوهاب قصير بشطب كافة الاخبار التي ورد فيها قدح وذم بحقها، وذلك عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، خلال مهلة أقصاها 5 أيام.

وضمن الامور التي سيتم شطبها كلياً عبارة "متحولة جنسياً" بعد أن أثبتت المحكمة ان هذه المعلومة غير صحيحة.

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