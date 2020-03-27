اصابة رئيس وزراء بريطانيا بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشف ​رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون​ عن إصابته ب​فيروس كورونا​، مضيفا انه يقوم حاليا بالحجر الصحي للحد من انتشار هذا الوباء الخطير الذي يهاجم العالم بأسره، قائلا: "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف بوريس جونسون: "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

الجدير ذكره ان الأمير تشارلز كان قد اعلن مؤخرا عن اصابته بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، وشكّل الخبر ضجة كبيرة بين الصحافة العالمية.

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