لطيفة ترد على موضوع إصابتها بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة التونسية ​لطيفة​ بأنها أوقفت تصوير أكثر من أغنية من أحدث ألبوماتها "أقوى واحدة"، الذي طرحت عدداً من أغانيه في الفترة الماضية، بسبب حالة القلق الحالي، تجاه انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

مشيرة في تصريح لصحيفة "الراي" إلى أنها أصيبت بالذعر عندما تعرضت لنزلة برد عادية وأكثر ما أحزنها هي الاشاعات التي ادعت إصابتها بالفيروس المستجد.

وتحدثت لطيفة عن أغاني ألبومها، قائلة: "استغرق التحضير للألبوم عام ونصف العام، وحاولت خلاله أن أقدم موضوعات مختلفة وحالات موسيقية متنوعة حتى تتماشى مع مختلف الأذواق، وأنا سعيدة بردود الأفعال حيال أغاني الألبوم والجدل الذي أحدثته".

وأضافت في حديثها: "مثلاً، أغنية (في الأحلام) ناقشت قضية مهمة، وهي كيف تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في زيادة نسب الطلاق. أيضاً، هناك قصيدة (كن جميلاً) لإيليا أبو ماضي، والتي أقدمها لجمهور الأغاني الكلاسيكية، إضافة إلى أغنية (حب يغير ملامح)، والتي قدمت من خلالها (تراكات) موسيقية كثيرة ومختلفة".

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