شجار عنيف بين كيم كارداشيان وشقيقتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وشقيقتها ​كورتني كارداشيان​ وهما تخوضان شجاراً عنيفاً.

وتظهر الشقيقتان في البرومو الخاص ببرنامجهما لتلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians بالموسم الثامن عشر منه، فأظهر لقطات عراك جسدي عنيف بين كيم كاردشيان وشقيقتها كورتني، وصل إلى حد الضرب واللكم والركل والصفع.

وشهد البرومو عودة كورتني الى البرنامج بعد أن هددت في نهاية الموسم الماضي بتركه، ويضم إلى جانب كيم وكورتني، كلوي كرداشيان، وكريس وكايلي وكيندل وكايتلين جينر كشخصيات أساسية.

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