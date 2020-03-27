تراند اليوم : شاهد . أصالة ترد بصورة علي نيكولا جبران بعد إحيائه ذكرى زواجها بطارق العريان

أحيا المصمم اللبناني العالمي ​نيكولا جبران ذكرى زواج المخرج المصري ​طارق العريان والفنانة السورية ​أصالة، وذلك على الرغم من طلاقهما مؤخراً.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للعريان وأصالة وعلّق عليها بالقول:”على مدى 14 عاماً، كنت دائماً أتصل بأصالة لأهنئها وأتمنى لها السعادة الدائمة التي تتمناها، لكن اليوم الحب إنكسر وهذه الصورة لم تعد واحدة، ولم يعد هذا اليوم للإحتفال”.

وأضاف:”أنشر هذه الصورة بعد أن حاولت الإتصال بها لكنها لم تجيب، فقط لأقول لها أننا نحبك، أنا وكثير من الناس، سنكون دائماً إلى جانبك ونتخطى كل شيء معاً”.

وبدورها ردت أصالة على جبران بالقول:”حبيبي وأخي الكريم، أنا منيحة وحامدة ربي على كل اللي بيقدره ويختاره، وعندي ثقة بأن أقداري دائماً تنصفني مهما قسيت، الله يكون معنا ويحمينا”.

View this post on Instagram It's been 14 years that I call to congratulate my #sola @assala_official , wishing her eternal happiness, with the only love she ever felt!! Today, love bonds are broken!! The pictures are no longer one! It's no longer a day to celebrate! Can't but remember her words last year , the amount of love, of feelings, of overwhelming emotions!! Today I post this as i tried to call her, she didn't answer!! Just wanted to say We LOVE You, me & so many people out there, we'll always be there for you!! We'll ease things up… ❤️❤️❤️. . . . #Allweneedislove… #eternal #love #toInfinity #noborders … A post shared by Nicolas Jebran PersonalAccount (@nicolasjebran) on Mar 26, 2020 at 5:28am PDT