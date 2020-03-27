تراند اليوم : محمد رمضان ينهي أكثر من نصف أحداث مسلسله “البرنس”

إنتهى الفنان المصري ​محمد رمضان من تصوير أكثر من نصف أحداث مسلسله الجديد “​البرنس” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، كما قارب مخرج العمل محمد سامي على تجهيز الـ 15 حلقة الأولى من العمل لتسليمها إلى الشركة المنتجة خلال الأسبوعين المقبلين وقبل حلول شهر رمضان.

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهد المسلسل في الفترة الحالية، اذ توقف يومين فقط هذا الأسبوع، ويأمل في الانتهاء منه مع حلول شهر رمضان أو في الأيام الأولى منه، خصوصا وأنه بدأ التصوير في وقت مبكر مقارنة بباقي الأعمال المنتظر عرضها.

الجدير ذكره ان مسلسل “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلي، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.