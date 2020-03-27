تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة البحرينية إبتسام عبد الله

أعلنت الفنانة البحرينية إبتسام عبدالله، وفاة شقيقها من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وطالبت جمهورها بالدعاء له.

وقالت إبتسام:” وبشر الصابرين الذين إِذا أَصابتهم مصيبة قالوا إِنا للّه وإِنا إِليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إِلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. البقاء لله”.

وأضافت:”انتقـــل إلى رحمة الله تعالی أخوي ( إبراهيم جمال محمد ) والد كل من: محمد وحاتم وعبدالله وخالد، سيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة 27 مارس 2020م مقبرة المنامة الدفان بعد صلاة الجمعه التعازي من في المقبره فقط”.