تراند اليوم : دوا ليبا تطرح ألبومها المنتظر

طرحت المغنية العالمية ​دوا ليبا​ ألبومها الجديد “​Future Nostalgia​”، وذلك عبر احد التطبيقات الموسيقية، رغم انشغال العالم حاليا بفيروس كورونا ونتائجه السلبية التي ترمي بظلالها على المواطنين في كافة الدول، وقد وصفت الصحافة العالمية ألبومها الجديد بالألبوم المنتظر.

الجدير ذكره ان دوا كانت قد حضرت مؤخرا الى حفل توزيع جوائز American Music Awards برفقة حبيبها العارض الأميركي الفسلطيني الأصل أنور حديد، وتبادل الثنائي القبلات على السجادة الحمراء وأمام الكاميرات. وقالت حينها دوا لـ Entertainment Tonight:”يرافقني اليوم حبيبي، إنه وسيم أليس كذلك؟”.