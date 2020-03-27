تراند اليوم : نوال الزغبي “القوية” بالمرتبة الأولى

هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن ومنافسة بين أبرز الأعمال الفنية، إستطعنا اختيار أبرز الأغنيات التي أطلقها عدد من الفنانين ونالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون.

كما تتميّز هذه الحلقة بدخول أغنيتين جديدتين طُرحتا في الفترة الماضية، وهما أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة “مش هعيش”، وأغنية الفنان المصري عمرو دياب “هيعيش يفتكرني”.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، وتتصدّر هذا الأسبوع أغنية الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي “​القوية” المرتبة الأولى وتتوزع المراتب الأخرى بين أغنية “بتعرف شعور” للفنان الأردني أدهم نابلسي، الفنانة العراقية أصيل هميم “إنت السعادة”، الفنان السوري حسين الديك “ناس كتير”، أغنية “عود البطل” للفنانين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال، و”انت جدع” للفنان المصري محمد رمضان وأغنية الفنان المصري عمرو دياب “زي مانتي”، “حدا تاني” للفنانة السورية رويدا عطية.