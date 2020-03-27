تراند اليوم : هكذا يقضي عمرو يوسف وكندة علوش أيام الحجر المنزلي

يقضي الممثل المصري ​عمرو يوسف فترة الحجر المنزلي في الجونة حيث سافر برفقة زوجته الممثلة السورية ​كندة علوش وإبنتهما إلى هناك.

وقرر عمرو يوسف وزوجته ذلك من أجل الإستمتاع في الجونة بالمناظر الخلابة، خصوصاً وأن السفر للخارج أصبح ممنوعاً لفترة.

وكان قد تأكد خروج عمرو يوسف من السباق الرمضاني من فترة وذلك بعدما توقف مسلسله “سيف الله” الذي يقدم فيه شخصية خالد بن الوليد.

من جهة أخرى فكندة علوش تنتظر عرض مسلسلها الجديد “إلا أنا” والمقرر أن يبدأ الأحد المقبل حيث أن المسلسل يدور في ستين حلقة بمجمل كل عشر حلقات قصة مختلفة، وتطل كندة في حكاية “ضي القمر” من اخراج مي أحمدي.