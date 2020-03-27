شاهد.. فوز الفهد تستعرض فخامة بيتها وتثير الجدل بغرفة سجائر زوجها!

كتب امير فتحي في الجمعة 27 مارس 2020 03:53 مساءً - أحدثت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ضجة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو استعرضت فيه فخامة منزلها الزوجي.

وظهرت فوز الفهد في بداية الفيديو وهي تتحدث عن منزلها حيث أشارت إلى أنه تم الاتفاق بينها وبين زوجها على أن يكون لكل منهما مساحته الخاصة في المنزل.

وقامت بعد ذلك بجولة في أرجائه حيث مستعرضة فخامة التفاصيل مع الإشارة إلى أنه تم اختيارها بدقة. ولفتت إلى أن زوجها يحب اقتناء اللوحات الثمينة وذكرت أنه تم تفصيل بعض القطع من أجلهما.

غير ان اكثر ما لفت الانظار في الفيديو كان غرفة مخصصة لأنواع السيجار الفاخر في العالم يقتنيها زوجها عبداللطيف الصراف، وتحتاج إلى اهتمام خاص، حيث يتطلب أن تكون الغرفة على درجة حرارة ورطوبة معينة.

فوز وبعد عرض المقطع عبر حسابها على “سناب شات” اتُّهمت بعشقها المظاهر والاستعراض، وأنّ العالم يعيش في رعب بسبب تفشّي فيروس كورنا، وهي تتباهى بمنزل زوجها.