ميغان ماركل تشارك في فيلم ديزني الجديد ”Elephant‏‎“

الخميس 26 مارس 2020

صورة أرشيفية

أكدت شركة ”ديزني“ عودة دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل للشاشة من خلال الأداء الصوتي لفيلمها الجديد.

ونشرت مجلة ”بيبول“ الأمريكية، أن شركة ديزني أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع ”تويتر“ مشاركة ميغان ماركل بالأداء الصوتي في أحدث أفلامها Elephant والذي سيتم عرضه في 3 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن ميغان انتهت من تسجيل دورها الصوتي في الخريف الماضي بمدينه لندن.

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ومن خلال المنشور، أعلنت شركة ديزني عن عملين قادمين للشركة، الأداء الصوتي للفيلم الأول لميغان ماركل والأداء الصوتي للفيلم الثاني Disneynature’s Dolphin Reef للممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتخاذ الأمير هاري وزوجته ميغان قرارا بالتنحي عن الواجبات الملكية، القرار الذي سيبدأ تنفيذه في الـ31 من شهر مارس الجاري، وقد أعلن الثنائي من قبل عن رغبتهما في الاستقلال المادي والابتعاد عن البروتوكولات الملكية.

يذكر أنه بعد قرار التنحي مباشرة الذي أدى لاندلاع الدراما الملكية التي انتهت بتجريد الزوجين من ألقابهما الملكية، بدأت ميغان مواصلة حياتها والمضي قدمًا، ووقعت عقدًا مع شركة ديزني للأداء الصوتي، وظهر فيديو للأمير هاري وهو يحاور روبرت آيغر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ويوضح له مدى اهتمام زوجته بمجال التسجيل الصوتي وأنها تتمتع بالكفاءة والموهبة اللازمة.

وذكرت شركة ديزني حينها أن ميغان لن تتلقى مقابلًا ماديًا بل ستقدم الشركة تبرعًا مقابل تسجيلها الصوتي لإحدى المؤسسات الخيرية للحفاظ على البيئة، والتي تعمل على حماية الأفيال من الصيد، حيث لميغان والأمير هاري مجهودات بارزة في حماية الحيوانات، فقد سافرا من قبل إلى بوتسوانا في إفريقيا لمساعدة منظمة ”فيلة بلا حدود“، وهذا الأمر هو الذي دفع صانعي الأفلام مارك وفانيسا بيرلويتز للاتصال بميغان والتعاقد معها من أجل السرد الصوتي لفيلم Elephant.

ويدور الفيلم حول الفيل الإفريقي شاني وابنه جومو في رحلتهما في صحراء كالاهاري وتقودهما الأم غايا، لتتبع خطى أسلافهم السابقين للحصول على الأرض الخضراء، ويوضح الفيلم ما تواجهه هذه الأسرة من ظروف جوية متقلبة وحيوانات مفترسة ونقص الموارد.