خاص- وزيرة الاعلام منال عبد الصمد توجه تحية الى الاعلاميين مُطلقي حملة #خليك_بالبيت

وجهت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تحية شكر الى العشرات من الاعلاميين اللبنانيين الذين وصفتهم بـ “جنود الوطن”، خاصة بعدما تضامنوا وتبرعوا بوقتهم لإيصال رسالة توعية حول مخاطر فيروس كورونا وللحد من انتشار هذا الوباء القاتل ضمن حملة حملت شعار #خليك_بالبيت .

وغرّدت الوزيرة منال عبد الصمد، التي تبنّت الحملة ونشرتها على موقع وزارة الاعلام، قائلة: “أوجّه تحية شكر الى العشرات من جنود الوطن، هؤلاء الإعلاميين الذين تضامنوا وتبرعوا بوقتهم ليوصّلوا رسالة توعية للكل في هذه الظروف الصعبة، وكي يقولوا لكل شخص: “كرمال يلي بتحبوهم وكرمالكم، ساهموا بالحد من انتشار كورونا وخليكم بالبيت“. منهية تغريدتها بالقول: “المرض #مش_مزحة، #خليك_بالبيت”.

صاحبة ورئيسة تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم التي كانت السباقة بإطلاق هذه الحملة، شكرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد على هذه التحية الراقية واللفتة الكريمة من قبلها. وكتبت على تويتر: “شكرا لوزيرة الاعلام العزيزة منال عبد الصمد على هذه التحية الراقية واللفتة الكريمة لايفاء جميع الاعلاميين الذين اطلقوا حملة #خليك_بالبيت حقهم وانا فخورة ان الاعلام كان سباقا في دعوة الشعب الى ملازمة المنزل وفخورة بالجهود التي قمنا بها حتى الساعة ومستمرون بحملاتنا التوعوية انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية“. منهية بهاشتاغ #خليك_بالبيت و #انا_كمان_عندي_كورونا

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ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، حمل الإعلاميون اللبنانيون مهمة نشر التوعية حول سبل الوقاية من هذا المرض وسُبل خفض وتيرة انتشاره، فتعاون العشرات منهم، وبطلب من الإعلامية باتريسيا الهاشم لدعم حملة #خليك_بالبيت وكانت النتيجة أكثر من ٨٠ فيديو ومئات التغريدات المؤثرة وعشرات المقالات والتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي.

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