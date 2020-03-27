مصطفى الخاني: نحن متخلفون.. ويكشف سبب انسحابه من "باب الحارة 11"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الفنان السوري مصطفى الخاني جلوس الشعوب العربية في المنازل وانتظارهم تجارب الغرب حتى تعطي حلولا من أجل الوصول لدواء ناجع ضد فيروس كورونا.

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه من المؤلم عدم تواجد أي دولة عربية تقوم بأبحاث أو تجارب لإيجاد لقاح ضد كورونا، مستنكرا عدم وجود ولا أية محاولة عربية بالرغم من تواجد العقول المفكرة، بالإضافة لتواجد كل المستشفيات والمختبرات والجامعات في الوطن العربي.

وشدد على أنه من الضروري أن يكون هذا درس لنا، حتى لا نورث الجيل الجديد هذا التخلف العلمي الذي تعيشه جميع دولنا العربية.

وقال: "من الشجاعة أن نعترف بجهلنا وأخطائنا، والمشكلة لا تكمن بكوننا جاهلين ولكن تكمن في استمرارنا واستمتاعنا بهذا الجهل". متمنيا الاستيقاظ من هذا النوم والسبات لنخطو الخطوة الأولى التي يحلم بها الشعب العربي.

وفي السياق نفسه وجه الخاني رسالة في منشور آخر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إلى متابعيه حتى يتجاوزوا الحالة الراهنة من الحجر الصحي وقال إنه على علم ودراية بكمية الضجر والملل الذي يعيشه الجميع بسبب الحجر الصحي، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالصبر لأن الموضوع ليس بمزاح، وليس بأمر بسيط والجميع رأى نتيجة الاستهتار الذي حصل في العديد من الدول الأوربية، وأنه أصبح من الواضح الكوارث التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا بسبب استهتار البعض.

Advertisements

وقال إنه لا سبيل للنجاة من هذا الوباء إلا سبل الوقاية الصارمة كما فعلت الصين ونجحت بالفعل باحتواء هذا الفيروس، ومن ضمن هذه السبل أساليب الوقاية التي أصبح الجميع على علم ودراية بها، وهي الإجراءات الاحترازية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية.

غياب عن شاشة رمضان 2020

من جانب آخر سيغيب الخاني عن الشاشة في شهر رمضان المقبل مبينا الأسباب في حديث إعلامي سابق له أنه رفض العودة للمشاركة في مسلسل "باب الحارة11" بسبب الانتقادات التي حملها على الجزء العاشر. مضيفا أن انتقاداته تشمل الجانب الفني من جهة وتشمل عدم حماسه لغياب النجوم الأساسيين في العمل والذين شكلوا بطولته الجماعية منذ بداية عرضه، إضافة إلى أنه لم يتفق على الأجر مع الشركة المنتجة للعمل بصيغته الحالية. كذلك كشف عن رفضه عملا مصريا من إنتاج شركة السبكي ورفضه جاء على الأجر المادي بالرغم من محاولات الفنانة سوزان نجم الدين إقناعه بعد اتفاقها مع الشركة ومشاركتها في العمل.

يشار إلى أن الخاني ظهر في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل "مقامات العشاق" وهو مسلسل تاريخي يتناول سيرة الشيخ "محي الدين ابن عربي"، وجسد الخاني شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي.