هاري وزوجته ينتقلان إلى أمريكا.. هل منعته ميغان من زيارة والده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غادر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، كندا على ألا يعودا إليها ويقيمان حاليًا في منزل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

كان قد قرر هاري وميغان مغادرة جزيرة فانكوفر، التي أقاما بها منذ قرار الانفصال عن العائلة المالكة، وسط مخاوف من إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بسبب فيروس "كورونا"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مصدر ملكي لصحيفة "ذا صن" إن السبب وراء ذلك، يرجع إلى رغبة الزوجين في أن يكونا قريبين من وكلاء هوليوود والعلاقات العامة" وكذلك أصدقاء ميغان ووالدتها دوريا ريجلاند.

وأوضح المصدر أنهما الآن منعزلان في منطقة هوليوود مع طفلهما آرشي البالغ من العمر عشرة أشهر، وكانت قد شوهدت دوريا وهي تسير مع كلبها في منطقة فيو بارك في لوس أنجلوس يوم الخميس.

وعلى الجانب الأخر، تبين أن ميغان منعت زوجها الأمير هاري من السفر لرؤية والده الأمير تشارلز بعد إصابته بفيروس كورونا، لكن يعتقد أنهما تحدثا عبر الهاتف.

وكان آخر مرة رأى هاري والده في خدمة الكومنولث السنوية في دير وستمنستر في لندن يوم 9 مارس الجاري، ويمكث الأمير تشارلز في عزلة ذاتية في مزرعة بالمورال في اسكتلندا مع زوجته كاميلا.

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وكشفت تقارير سابقة أن ميغان وهاري كانا معزولان ذاتيًا في كندا، وأوضح أصدقاء ميغان في ذلك الوقت أن زوجها يشعر بالخوف والقلق من إصابة الملكة ووالده الأمير تشارلز بفيروس كورونا.

وأضاف صديق لميغان أيضًا أن هاري يتواصل مع الأمير ويليام والملكة على أساس ثابت للغاية، مشيرة إلى أن أزمة كورونا قد قربتهم بالفعل من بعضهم البعض، وخاصة هاري وشقيقه.

وقال هاري لعائلته إنه سيفعل ما بوسعه للمساعدة من كندا، وكان قد أمر هاري وميغان الموظفين في كندا باتباع بروتوكول النظافة الصارمة وارتداء القفازات.

وجاء ذلك التقرير بعد ساعات من إعلان شركة "ديزني" أن ميغان، أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه ديزني في الثالث من أبريل، ويحمل الفيلم اسم (إليفانت) وهو يتتبع رحلة أسرة من الفيلة عبر أفريقيا، وسيجمع الفيلم الأموال لصالح جمعية خيرية "أفيال بلا حدود".

ويعتبر ذلك أول عمل تؤديه ميغان، منذ أن أعلنت هي وهاري تخليهما في يناير عن المهام الملكية.