محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تسرب معلومات خطرة عن نتيجة التشريح

القاهرة – لايف ستايل
كشفت رهاب بيطار محامية أسرة محمد الموسى الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم ما جاء في نتيجة تقرير الطبيب الشرعي السوري بعد تشريح جثة الأخير.
وكتبت على حسابها على "تويتر": "ردًا على ما يدور فإن أهم ما في التقرير السوري هو إنتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد".
ويشار إلى أنها لفتت الانتباه في وقت سابق بعدما أعادت نشر تغريدة تناولت ظهور الفنانة اللبنانية برفقة ابنها في صورة نشرتها بدورها من دون أن ترفقها بأي تعليق.
ويذكر أنها عادت لتمثل عائلة الموسى بعدما أعلن والده عزلها. وقبل هذا أطلقت تصريحات أثارت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وكتبت على حسابيها على "فيسبوك" و"تويتر": "قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أموراً هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته".
كما أحدثت موجة من الجدل بسبب تسريبات وتغريدات نشرتها حول القضية وأعلنت في بعضها أن الطبيب فادي الهاشم غادر الأراضي اللبنانية مخالفاً بهذا قرار منع السفر الصادر بحقه. وهو ما ردت عليه نانسي بطريقة غير مباشرة من خلال نشر صورة التقطت للعائلة خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها.
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