ياسمين رئيس تتحدث عن مشاعرها بعد أسبوع من العزل المنزلي

دخلت الفنانة ياسمين رئيس ضمن الفنانات اللاتي أعلنَّ التزامهن بالإجراءات الاحترازية التي فرضت في كثير من الدول العربية، إذ تبقى في منزلها من دون خروج حتى تمر أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكانت ياسمين نشرت على حسابها الخاص بـ"تويتر"، منشوراً أعلنت فيه لجمهورها ما تشعر به هذه الفترة، موضحة أنها في العزل المنزلي منذ سبعة أيام، منذ أن عادت من السفر.

وكتبت: "إحساس غريب جداً، ولخبطة كتير لسة مش عارفة أفسرها،، بس القعدة في البيت بتخلي الواحد يركز أكثر في حاجات كان شاغل نفسه عنها بزحمة الحياة، حاسه إنه قريباً هنقول شكراً كورونا".

يشار إلى أن ياسمين رئيس تعود للتعاون مع زوجها المخرج هادي الباجوري، للمرة الرابعة، في فيلم "جارة القمر"، وكانت قد تعاونت مع هادي الباجوري سابقاً في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل "عرض خاص"، ثم فيلم "واحد صحيح"، ثم ‏بطولة فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة‎".‎

يُذكر أن فيلم "جارة القمر" يحكي عن قصة حب تجمع بين "ليلى" ‏و"شادي" ولكن يحدث ما هو غير متوقع‎

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