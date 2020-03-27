كشف لغز الفتاة المقتولة قرب فيلا نجلاء فتحي

بعد الضجة التي أحدثها العثور على فتاة مقتولة في فيلا الفنانة المصرية نجلاء فتحي، تكشفت تفاصيل القضية من خلال تقرير لمباحث الفيوم أشارت فيه إلى أسباب مقتلها.

وذكرت أن القاتل هو عم الضحية وأنه قام باستدراجها إلى منزله قبل أن يقيدها بالحبال ثم يشنقها. وأضاف أنه أقدم على فعلته بسبب الشك بسلوكها بحسب ما صرح به بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه.

وأفاد بأنه أراد إخفاء الجثة فألقى بها في مصرف مائي قبل أن يقودها التيار إلى جوار فيلا الفنانة القديرة. وعلى إثر هذا أصدرت النيابة قراراً بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأظهرت التحريات أن الجاني يبلغ الـ33 عاماً فيما تبلغ الفتاة عامها الـ25. ويأتي هذا بعدما عثر شخص يعمل مزارعاً في الفيلا على جوال يطوف فوق المياه فدفعه الفضول إلى فتحه ليجد الجثة في داخله.

Advertisements

وقام بإبلاغ النيابة التي باشرت التحقيق من أجل معرفة ملابسات الجريمة وهوية الفتاة وقاتلها. واحدثت هذه الواقعة موجة من الغضب ودعا الكثيرون إلى إنزال أشد العقوبات بالفاعل.

قد يهمك أيضاً :

قصة إجهاض طفل حمدي قنديل الوحيد من نجلاء فتحي

نجلاء فتحي تنفي تدهور حالتها الصحية وعودة المرض الغامض إليها