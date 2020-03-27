ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة يمارسان الرياضة في الحجر المنزلي

شارك رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة متابعيه عبر تطبيق "انستغرام" صوراً له في النادي الرياضي، بعد ساعات قليلة على نشر خطيبته النجمة ياسمين صبري صورتها خلال ممارسة التمارين الرياضية.

ولفتت تعليقات المتابعين الى غزل من نوع آخر بين الطرفين، في حين أشار معلقون آخرون الى نوع من التحدي والتكافؤ في العلاقة.

واكتفت ياسمين صبري بالتعليق على صورتها بـ"إيموجي" قبضة يد على شكل لكمة، بينما قال أبو هشيمة تعليقاً على صوره بقوله: "التمرّن في المنزل خلال العزل الصحي، من أجل رفع مستوى الجهاز المناعي والتخفيف من الضغوط".

وكان أبو هشيمة تحدث عن خطوبته المفاجئة لصبري، فقال في حوار خاص لقناة "روسيا اليوم": "في البداية ومش بحب اتكلم عن حياتي الخاصة وعادة أترك مكتبي الاعلامي يرد على الشائعات التي تصدر وينفيها وهذه مش اشاعة بل حاجة متشرف بها".

وأضاف: "أنا أعلنت عن خطبتي بالفنانة ياسمين صبري، لتأكيد الأمر بأنه حقيقي وليس إشاعة".

Advertisements

وتابع: "الخطوبة مش هنطول فيها وحفل الزواج سيكون قريباً، وانا مش محتاج اتكلم عن حياتي الخاصة للجماهير والمتابعين".

وقد يهمك أيضًا:

أحمد أبو هشيمة يعلق على ارتباطه بـ"ياسمين صبري"

أحمد أبو هشيمة يتحدث للمرة الأولى عن علاقته بياسمين صبري وموعد الزفاف