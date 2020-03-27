فنانة شابة تعاني من نوبات الهلع بسبب الحجر في منزلها الفخم

أشار تقرير لموقع Daily Mail البريطاني إلى أن النجمة الشابة مايلي سايرس تعاني من نوبات هلع فعلية أثناء اتباعها قاعدة الحجر المنزلي في منزلها الفخم في لوس أنجليس.

وذكر أن النجمة، 27 عاماً، التقت الأسبوع المنصرم إحدى صديقاتها بطريقة افتراضية وأن هذا البعد الاجتماعي يؤثر سلباً على صحتها الذهنية.

ونقل عنها قولها: "اتمدد على العشب وأنظر إلى النجوم وأحلم بالعيش في مكان يسمح لي فيه بالخروج والتنزه".

وتابعت: "لكنني أرى أن كل العالم لا يمتلك مساحة... ولهذا بدأت أشعر بالخوف، بالقلق وبالهلع. وبت أشعر ببرودة شديدة في قدمي ويدي. أدرك تماماً أنني أعاني من نوبة قلق كبير".

وأشارت إلى أنها تشتاق إلى والدها الفنان بيلي راي، مضيفة أن هذه العزلة جعلتها تدرك قيمة الأشخاص الذين تعرفهم. وتابع الموقع أنها تذكرت الحريق الذي شب في ماليبو في العام 2018 والذي أتى على منزل كانت تمتلكه مع زوجها السابق ليام هيمسورث.

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وقالت: " تذكرت حرائق ماليبو وينتابني الشعور نفسه الآن. أريد إعداد قائمة تتضمن الأمور التي يمكنني تغييرها وتلك التي لا يمكنني تعديلها... لم أتمكن من تغيير واقع احتراق المنزل لكن يمكنني وضع خطة لنشاطي والتحدث عن تغير المناخ".

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